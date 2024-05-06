В Китай-городе отреставрируют настоятельский корпус Богоявленского монастыря

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Китай-городе отреставрируют настоятельский корпус Богоявленского монастыря, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Сейчас предстоит реставрация самого миниатюрного здания, входящего в состав ансамбля (собора Богоявленского монастыря - ИФ), - настоятельского корпуса. (...) Специалисты уже начали разработку проекта, после того как он будет согласован, можно будет приступать к реставрации", - заявил глава департамента Алексей Емельянов.

Должны быть восстановлены фасад и интерьеры двухэтажного кирпичного здания, расположенного в Богоявленском переулке. Оно соединяет в себе раннеклассические и псевдобарочные формы.

Богоявленский монастырь - самый древний на территории Китай-города, его основали в конце ХIII века. Настоятельский корпус вошел в состав ансамбля обители в ХVI веке. Изначально он был одноэтажным, но позднее неоднократно перестраивался. Оформление парадного фасада сохранилось с 1880-х годов, когда он получил новый облик по проекту архитектора Александра Каминского.

После закрытия монастыря в 1919 году здание использовали как жилой дом. В конце ХХ века его отреставрировали и приспособили под нужды прихода храма Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря. На место вернулись декор парадного фасада и боковая входная дверь, цоколь заново облицевали белым камнем, а интерьер освободили от поздних перегородок, сказали в Мосгорнаследии.