Варламов, Драгунский, Шемякин и Прилепин стали финалистами "Большой книги"

Писатель Алексей Варламов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Имена писателей, чьи произведения вошли в короткий список XIX сезона национальной литературной премии "Большая книга", стали известны в среду.

В список из 14 финалистов вошли Алексей Варламов с романом "Одсун", Денис Драгунский с романом "Подлинная жизнь Дениса Кораблёва", Михаил Шемякин с автобиографией "Моя жизнь: до изгнания" и Захар Прилепин со сборником рассказов "Собаки и другие люди".

Также в коротком списке оказались Яна Вагнер с романом "Тоннель", Василий Аксёнов со сборником "Флегонт, Февруса и другие", Андрей Волос и роман "Облака перемен", Надя Алексеева за роман "Полунощница", Владимир Березин с романом "Уранотипия", Дарья Бобылева с романом "Магазин работает до наступления тьмы", Наталья Ишикина и роман "Улан Далай", Михаил Тарковский с художественными воспоминаниями "42-й до востребования", Глеб Шульпяков с биографией "Батюшков не болен" и Мршавко Штапич с романом "Устойчивое развитие".

Оглашение списка финалистов состоялось на Литературном обеде в ГУМе в преддверии юбилейного X Книжного фестиваля "Красная площадь".

Ранее в длинный список премии были отобраны 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира. Из них Совет экспертов, который возглавил писатель Дмитрий Данилов, сформировал короткий список произведений авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Нижегородской области и посёлка Бахта Красноярского края. Всего в этом сезоне на соискание награды было подано 346 работ.

По словам Данилова, список финалистов, как и в прошлом году, получился довольно длинный. "В экспертах "Большой книги" боролись две тенденции - выбрать лучших из лучших или представить по возможности более широкую палитру сильных авторов, работающих сейчас в русской литературе. Победила вторая тенденция, чему лично я рад", - сказал Данилов, слова которого привели в пресс-службе премии.

По словам директора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимира Григорьева, возглавляющего совет "Центра поддержки отечественной словесности", "в этом году мы снова видим в списке финалистов премии мэтров и новичков, романы и биографии, традиционные и непривычные для премий жанры".

В свою очередь председатель Литературной академии - жюри премии "Большая книга", директор музея им. Даля Дмитрий Бак отметил, что как всегда, список финалистов содержит несколько интригующих сюжетов, в том числе "возвращение в орбиту премии нескольких известных авторов, довольное долгое время находившихся вне главных полемических сюжетов".

Лауреатов премии определит жюри. Награды победителям будут вручены на торжественной церемонии в Доме Пашкова в первой половине декабря.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", учредителями которого являются "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ". Среди соучредителей премии - Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), Российский книжный союз, Минцифры и Минкультуры РФ.

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места - 3 млн руб., второго - 1,5 млн руб., третьего - 1 млн рублей.

Читатели смогут сделать свой выбор в голосовании, которое начнется в июле на книжном сервисе LiveLib.