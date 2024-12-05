Победителями "Большой книги" стали Варламов, Шемякин и Прилепин

Алексей Варламов получил первое место за роман "Одсун"

Лауреат литературной премии "Большая книга" писатель Алексей Варламов Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Победителем XIX сезона Национальной литературной премии "Большая книга" стал писатель Алексей Варламов за роман "Одсун". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Доме Пашкова в Москве.

Второе место занял художник и скульптор Михаил Шемякин за автобиографию "Моя жизнь: до изгнания". Он поблагодарил жюри премии по видеосвязи из Франции, где живет последние годы.

Третье место жюри премии присудило Захару Прилепину за сборник рассказов "Собаки и другие люди".

В шорт-лист из 14 финалистов премии, который был оглашен 5 июня, как сообщалось, ранее вошли также Денис Драгунский с романом "Подлинная жизнь Дениса Кораблева", Яна Вагнер с романом "Тоннель", Василий Аксенов со сборником "Флегонт, Февруса и другие", Андрей Волос и роман "Облака перемен", Надя Алексеева за роман "Полунощница", Владимир Березин с романом "Уранотипия", Дарья Бобылева с романом "Магазин работает до наступления тьмы", Наталья Ишикина и роман "Улан Далай", Михаил Тарковский с художественными воспоминаниями "42-й до востребования", Глеб Шульпяков с биографией "Батюшков не болен" и Мршавко Штапич (настоящее имя Артём Лященко) с романом "Устойчивое развитие".

Лауреатов "Большой книги" выбрало жюри премии - Литературная академия, насчитывающая более ста человек, среди которых деятели науки, культуры и образования, журналисты и предприниматели, общественные и государственные деятели.

Специальный приз "За вклад в литературу" был вручен киноконцерну "Мосфильм", который в этом году отметил свое 100-летие. О лица киностудии приз вручили сценаристу, кинорежиссеру и педагогу Александру Бородянскому.

Специального приза "Выбор поколения" удостоилась Надя Алексеева за роман "Полунощница". Победителя в этой номинации практически единогласно определило жюри из студентов факультета креативных индустрий и факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики".

В народном голосовании премии "Большая книга" на рекомендательном сервисе LiveLib, которое завершилось 30 ноября и в котором приняли участие более 6 тыс. читателей, первое место заняла Наталья Илишкина за роман "Улан Далай", на втором месте оказалась Яна Вагнер с романом "Тоннель", на третьем - Дарья Бобылева с романом "Магазин работает до наступления тьмы". Последний месяц голосования доступ к текстам финалистов на сайте партнера премии, цифрового сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" был бесплатным.

Победительницей премии "Литблог", которая в этом году вручается в седьмой раз, стала Елена Нещерет, сотрудница книжного магазина "Во весь голос" в Санкт-Петербурге, которая ведет телеграм-канал "Марселизация".

Всего в этом сезоне на соискание премии было подано 346 работ, из которых в длинный список попало 50 произведений. Совет экспертов, возглавляемый писателем и драматургом Дмитрием Даниловым, сформировал из них шорт-лист финалистов.

Национальная литературная премия "Большая книга" основана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", среди учредителей которого "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ". Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры РФ, Российская библиотечная ассоциация и др.

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание премии: первое место - 3 млн рублей, второе - 1,5 млн рублей, третье - 1 млн рублей. Помимо основных наград, также могут быть вручены специальные призы и дипломы.