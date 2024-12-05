Поиск

Победителями "Большой книги" стали Варламов, Шемякин и Прилепин

Алексей Варламов получил первое место за роман "Одсун"

Победителями "Большой книги" стали Варламов, Шемякин и Прилепин
Лауреат литературной премии "Большая книга" писатель Алексей Варламов
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Победителем XIX сезона Национальной литературной премии "Большая книга" стал писатель Алексей Варламов за роман "Одсун". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Доме Пашкова в Москве.

Второе место занял художник и скульптор Михаил Шемякин за автобиографию "Моя жизнь: до изгнания". Он поблагодарил жюри премии по видеосвязи из Франции, где живет последние годы.

Третье место жюри премии присудило Захару Прилепину за сборник рассказов "Собаки и другие люди".

В шорт-лист из 14 финалистов премии, который был оглашен 5 июня, как сообщалось, ранее вошли также Денис Драгунский с романом "Подлинная жизнь Дениса Кораблева", Яна Вагнер с романом "Тоннель", Василий Аксенов со сборником "Флегонт, Февруса и другие", Андрей Волос и роман "Облака перемен", Надя Алексеева за роман "Полунощница", Владимир Березин с романом "Уранотипия", Дарья Бобылева с романом "Магазин работает до наступления тьмы", Наталья Ишикина и роман "Улан Далай", Михаил Тарковский с художественными воспоминаниями "42-й до востребования", Глеб Шульпяков с биографией "Батюшков не болен" и Мршавко Штапич (настоящее имя Артём Лященко) с романом "Устойчивое развитие".

Лауреатов "Большой книги" выбрало жюри премии - Литературная академия, насчитывающая более ста человек, среди которых деятели науки, культуры и образования, журналисты и предприниматели, общественные и государственные деятели.

Специальный приз "За вклад в литературу" был вручен киноконцерну "Мосфильм", который в этом году отметил свое 100-летие. О лица киностудии приз вручили сценаристу, кинорежиссеру и педагогу Александру Бородянскому.

Специального приза "Выбор поколения" удостоилась Надя Алексеева за роман "Полунощница". Победителя в этой номинации практически единогласно определило жюри из студентов факультета креативных индустрий и факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики".

В народном голосовании премии "Большая книга" на рекомендательном сервисе LiveLib, которое завершилось 30 ноября и в котором приняли участие более 6 тыс. читателей, первое место заняла Наталья Илишкина за роман "Улан Далай", на втором месте оказалась Яна Вагнер с романом "Тоннель", на третьем - Дарья Бобылева с романом "Магазин работает до наступления тьмы". Последний месяц голосования доступ к текстам финалистов на сайте партнера премии, цифрового сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" был бесплатным.

Победительницей премии "Литблог", которая в этом году вручается в седьмой раз, стала Елена Нещерет, сотрудница книжного магазина "Во весь голос" в Санкт-Петербурге, которая ведет телеграм-канал "Марселизация".

Всего в этом сезоне на соискание премии было подано 346 работ, из которых в длинный список попало 50 произведений. Совет экспертов, возглавляемый писателем и драматургом Дмитрием Даниловым, сформировал из них шорт-лист финалистов.

Национальная литературная премия "Большая книга" основана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", среди учредителей которого "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ". Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры РФ, Российская библиотечная ассоциация и др.

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание премии: первое место - 3 млн рублей, второе - 1,5 млн рублей, третье - 1 млн рублей. Помимо основных наград, также могут быть вручены специальные призы и дипломы.

Большая книга Алексей Варламов Захар Прилепин Денис Драгунский Михаил Шемякин Василий Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Фестиваль российского кино пройдет во Франции

Фестиваль российского кино пройдет во Франции

Директор Эрмитажа Пиотровский сообщил, что "готовится к смене караула"

Директор Эрмитажа Пиотровский сообщил, что "готовится к смене караула"

В Большом театре сообщили о бот-атаках и временных сбоях в работе сайта

В Большом театре сообщили о бот-атаках и временных сбоях в работе сайта

В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту

В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту

Большой театр покажет "Щелкунчика" в кинотеатрах 30 и 31 декабря в прямом эфире

Большой театр покажет "Щелкунчика" в кинотеатрах 30 и 31 декабря в прямом эфире

В Пушкинском музее покажут неизвестные предметы из коллекции Щукина

В кассах Большого театра не будут продавать билеты на "Щелкунчика"

В кассах Большого театра не будут продавать билеты на "Щелкунчика"

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Бизнесу пообещали льготные кредиты на восстановление памятников культуры

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });