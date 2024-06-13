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Музеи РФ ищут способы гарантировать возврат выставок из-за границы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские музеи могут вернуться к системе обмена экспонатами для гарантии возврата предметов из других стран, сообщил "Интерфаксу" директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев РФ Михаил Пиотровский в четверг.

"В последнее время мы считали, что обмены - это глупое занятие. Нет, теперь, наверное, будет обмен... Что касается гарантий, то мы над этим сейчас работаем. Министерством культуры РФ и музеями ранее была создана гарантия возврата, которая была принята значительным числом стран и не принята Соединенными Штатами", - сказал Пиотровский.

Он напомнил, что культурного обмена с США не было уже около 15 лет, поскольку страна отказывалась давать такие гарантии. Эти же гарантии сработали в 2022 году с Европой, когда картины из Парижа смогли вернуться в Россию.

"Потому что была система гарантий, основанная на честном слове, на совести и многих других вещах, которая работала. Сейчас не работает. Сейчас мы занимаемся другими способами, которые могут обеспечить гарантию возврата вещей", - сообщил директор Эрмитажа.

Михаил Пиотровский Эрмитаж США Союз музеев РФ
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