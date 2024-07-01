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Лауреатов "Ники" за 2022 и 2023 годы объявят в московском театре "Маска"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" пройдет театре "Маска" в понедельник, организаторы объявят лауреатов за 2022 и 2023 годы.

Последняя церемония вручения премии состоялась в 2021 году, тогда премия также вручалась за два года. Затем церемония решением организаторов неоднократно переносилась.

Призы будут вручены в 16 номинациях - за игровые, анимационные и документальные проекты.

Претендентами на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника" стали 6 картин, среди которых фильмы "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Александра Урсуляка, "Снегирь" Бориса Хлебникова, "1993" Александра Велединского, "За нас с вами" Андрея Смирнова и "Чувства Анны" Анны Меликян.

Лауреатом премии в категории "Лучшая режиссерская работа" может стать Велединский ("1993"), Смирнов ("За нас с вами"), Урсуляк ("Праведник") и Хлебников ("Снегирь"). В категории "Лучшая сценарная работа" также представлены Велединский и Смирнов, а также Геннадий Островский ("Праведник") и Сергей Ильин и Игорь Рыбин ("Страсти по Матвею").

На награду в номинации "Лучшая мужская роль" претендуют Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами") и Александр Яценко ("Праведник"). В аналогичной женской номинации представлены Екатерина Вилкова ("1993"), Анна Михалкова "Чувства Анны"), Юлия Пересильд "Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами").

Претендентами на награду в категории "Лучший актер второго плана" представлены Сергей Пускепалис (посмертно) за роль в фильме "Сердце Пармы", Сергей Маковецкий ("Праведник"), Тимофей Трибунцев ("Снегирь") и Леонид Ярмольник ("За нас с вами").

Награду за лучшую женскую роль второго плана могут вручить Елене Валюшкиной ("Последний богатырь: посланник тьмы"), Юлия Витрук ("Праведник"), Ольга Лапшина ("Огород") и Ирина Розанова ("За нас с вами").

Лучшим неигровым фильмом может стать работа "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра" Анастасии Крапивиной, "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых или "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев" Андрея Истратова.

Лучшим анимационным фильмом может стать "Белый-белый день" Василия Чиркова, "Спать хочется" Игоря Волошина, "Хармс" Светланы Андриановой или "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" Ирины Евтеевой.

В категории "Лучшая музыка к фильму" на награду претендуют Эдуард Артемьев (посмертно) за фильм "Нюрнберг", Игорь Вдовин за фильм "Сердце Пармы", Юрий Потеенко за фильм "Хитровка. Знак четырёх" и Василий Тонковидов за фильм "Праведник".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Ника
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