Швыдкой считает, что в ближайшее время никаких решений по "скифскому золоту" ждать не стоит

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре с "Интерфаксом" выразил мнение о том, что в ближайшее время не стоит ждать каких-то решений о судьбе "скифского золота".

"Россия в том суде (ЕСПЧ), где рассматривается вопрос о "скифском золоте", не участвует. И в данном случае, и в нынешнем политическом контексте, мне кажется, что ждать каких-то любых решений в ближайшее время не стоит", - сказал он.

Швыдкой также отрицательно ответил на вопрос о том, произошли ли какие-то изменения в рассмотрении дела в ЕСПЧ.

В феврале текущего года четыре крымских музея подали иски в ЕСПЧ для того, чтобы оспорить решение о передаче "скифского золота" Украине.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.

15 марта 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы (СЕ). Комитет министров СЕ постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестанет быть членом организации. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий РФ в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.