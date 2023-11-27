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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Песков прокомментировал передачу "скифского золота" Украине

Песков прокомментировал передачу "скифского золота" Украине
Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Скифское золото" должно находиться в Крыму, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать сообщения о том, что "скифское золото" доставлено на Украину.

"Оно принадлежит Крыму и должно быть там", - сказал Песков.

Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - отправили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тысяч предметов. Крымские музеи в иске к нидерландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.

16 ноября 2023 года спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" находится на паузе.

Дмитрий Песков Крым Михаил Швыдкой Нидерланды Украина
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