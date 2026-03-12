Поиск

Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Минкультуры России заявили, что отказ европейцев вернуть "скифское золото" нарушает принцип неделимости музейных коллекций.

"Отказ в возвращении "крымских ценностей" является нарушением принципа неделимости и неразрывности музейных коллекций", - заявили журналистам в пресс-службе министерства.

Там напомнили, что СКР ранее возбудил уголовное дело о хищении и невозвращении культурных ценностей "крымской коллекции".

"В свою очередь Минкультуры России считает важным отметить, что целью международной выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которая проходила в музее г. Бонн (Германия) и г. Амстердам (Нидерланды) в 2013-2014 годах, было знакомство европейской общественности с уникальными находками, обнаруженными на Крымском полуострове при исследовании памятников античности (...) При этом после завершения выставки ценности не были возвращены предоставившим их музеям", - добавили в пресс-службе.

В рамках выставки экспонировались музейные предметы из собраний четырех музеев: Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керченский историко-культурный заповедник), Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды. Музейные предметы из собрания "Херсонеса Таврического" относятся к собственности Российской Федерации, предметы из собраний трех других музеев - к собственности Республики Крым.

Как отметила директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, "учеными музея-заповедника были отсмотрены десятки и сотни древних артефактов и отобрана коллекция из 28 уникальных памятников. Эти предметы - памятники материальной культуры античного Херсонеса, которые рассказывают о временах его расцвета (...) Однако никто из музеев-участников не мог предположить, что вывезенные для показа предметы станут политическими заложниками и не смогут вернуться на крымскую землю, сохранявшую их в течение многих веков".

"Был создан опасный для музейной практики прецедент, поставивший под сомнение действие международной и межмузейной выставочной практики и сам принцип неделимости и неразрывности музейных коллекций", - добавила Морозова.

В 2013 году четыре музея направили в Бонн, а потом в Амстердам выставку "скифского золота" "Крым - золотой остров в Черном море" из 2 тысяч предметов.

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Крымские музеи в иске к нидерландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.

