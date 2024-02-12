Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU -Четыре крымских музея подали иски в Европейский суд по правам человека для того, чтобы оспорить решение о передаче "скифского золота" Украине, сообщил "Интерфаксу" специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Нидерландские суды приняли окончательное решение по поводу того, что это "золото" должно вернуться на Украину. Крымские музеи с этим не согласны. Они подали иски в ЕСПЧ (...) Почему именно они подали в ЕСПЧ: потому что речь не идет о государстве РФ, а речь идет о том, что нарушены права граждан - в данном случае музеев. Поэтому, единственная возможность, единственный суд, который мог бы это рассмотреть, это ЕСПЧ", - сказал Швыдкой.

Он уточнил, что решение об обращении в ЕСПЧ было принято самими музеями и поддержано их адвокатами.

Спецпредставитель президента отметил, что сейчас существует проблема, которая заключается в том, что из Украины вывозится много разных культурных ценностей в разные европейские музеи и хранилища, поэтому "не исключено, что это "золото" транзитом пройдет через Украину" и также будет вывезено.

Говоря об обращении в ЕСПЧ, он выразил мнение о том, что "пока есть некий шанс (на изменение решения суда - ИФ), он с моей точки зрения не велик, потому что очень политизированная ситуация, но он существует".

"Но тут есть целый ряд юридических коллизий, которые заставляют меня сомневаться, что это увенчается успехом, но попытка не пытка", - добавил он.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.

Между тем 15 марта 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы (СЕ). Комитет министров СЕ постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестанет быть членом организации. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий РФ в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.