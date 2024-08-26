Большой и Мариинский театр откроют новые театральные сезоны выступлениями Гергиева

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Большой театр откроет 249-й сезон концертом и спектаклем "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича, в Мариинском театре 242-й начнется с выступления большого симфонического оркестра. Дирижером на открытиях будет руководитель театров Валерий Гергиев.

В Большом театре 7 сентября в 12:00 пройдет концерт, в программу которого включены торжественная увертюра "1812 год" и кантата "Москва" Петра Чайковского, кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева. Сочинения композиторов прозвучат в исполнении симфонического оркестра и хора Большого театра под управлением Валерия Гергиева.

В этот же день вечером на Исторической сцене состоится премьера балета "Спящая красавица" Чайковского в хореографической редакции Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе. Как отметили в пресс-службе, возобновила балет, в течение нескольких лет не шедший на сцене Большого, балетмейстер-постановщик Регина Никифорова. Дирижером выступит Гергиев.

Как сообщили в театре, на Театральной площади на большом экране, установленном перед историческим зданием театра, будет организована трансляция спектакля. Она будет идти в семи московских кинотеатрах, а также более чем в ста крупнейших кинотеатрах России (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Калининграде, Тюмени, Сургуте и других городах).

Мариинский театр откроет сезон 5 сентября в Концертном зале театра, где прозвучит Торжественная месса Людвига ван Бетховена. Ее исполнит большой симфонический оркестр, орган, смешанный хор и четыре солиста. За дирижерским пультом - Гергиев.

6 сентября в Мариинском-2 новый сезон откроется монументальной оперой Модеста Мусоргского "Хованщина". За дирижерским пультом выступит Гергиев. На исторической сцене первым спектаклем сезона - 14 сентября - станет "Евгений Онегин" П. Чайковского в постановке Юрия Темирканова.

17 сентября "Лебединым озером" П. Чайковского в Мариинском театре откроется балетный сезон. Спектакль будет посвящен юбилею педагога Марины Васильевой.