Роскино ищет зарубежные рынки для российских фильмов и сериалов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Роскино продолжает поиск новых зарубежных рынков для продажи российских фильмов и сериалов, сообщил режиссер, соучредитель кинокомпаний Art Pictures Studio и Art Pictures Vision, генеральный продюсер "НМГ Студии" Федор Бондарчук во вторник.

"Если говорить о глобальном прокате и продаже сериалов на стриминговые платформы, конечно, положение изменилось из-за ситуации в мире, но какие-то ниши остались. Китай остался, Латинская Америка осталась. Роскино сейчас ищет новые территории, да и просто новые возможности продажи контента", - сказал Бондарчук на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он добавил, что российский продукт начали поставлять в арабские государства, чего ранее не наблюдалось.

"Проявились арабские страны, то есть Дубай - это тоже территория, где мы прокатываем свои картины, она небольшая, но ее раньше вообще не было", - отметил Бондарчук.

Он напомнил, что из-за введенных санкций некоторые зарубежные территории оказались полностью оторваны от России "без возможности коммуницировать".