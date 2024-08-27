Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:06

Роскино ищет зарубежные рынки для российских фильмов и сериалов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Роскино продолжает поиск новых зарубежных рынков для продажи российских фильмов и сериалов, сообщил режиссер, соучредитель кинокомпаний Art Pictures Studio и Art Pictures Vision, генеральный продюсер "НМГ Студии" Федор Бондарчук во вторник.

"Если говорить о глобальном прокате и продаже сериалов на стриминговые платформы, конечно, положение изменилось из-за ситуации в мире, но какие-то ниши остались. Китай остался, Латинская Америка осталась. Роскино сейчас ищет новые территории, да и просто новые возможности продажи контента", - сказал Бондарчук на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он добавил, что российский продукт начали поставлять в арабские государства, чего ранее не наблюдалось.

"Проявились арабские страны, то есть Дубай - это тоже территория, где мы прокатываем свои картины, она небольшая, но ее раньше вообще не было", - отметил Бондарчук.

Он напомнил, что из-за введенных санкций некоторые зарубежные территории оказались полностью оторваны от России "без возможности коммуницировать".

Роскино Федор Бондарчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Похороны Алена Делона проходят во Франции

Похороны Алена Делона проходят во Франции

Швыдкой считает, что в ближайшее время никаких решений по "скифскому золоту" ждать не стоит

Швыдкой считает, что в ближайшее время никаких решений по "скифскому золоту" ждать не стоит
Умершие знаменитости

Умер Ален Делон

Умер Ален Делон

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Умершие знаменитости

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Режиссер Никита Кобелев назначен худруком Александринки

Владимир Толстой возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого

Театр Романа Виктюка переименован в "Театр - Сцена "Мельников"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });