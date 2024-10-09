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Эрмитаж в 2025 году проведет две выставки в Омане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж в 2025 году планирует провести 30 выставочных проектов, среди которых выставки об истории поединков и развитии портретного жанра, а также открыть две постоянные экспозиции; среди международных проектов запланированы две выставки в Омане, сообщила заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.

Как отметила Адаксина во время презентации выставочных планов на 2025 год в Минкультуры РФ, в следующем году музей представит 30 выставочных проектов в Петербурге и за его пределами, а также откроет две постоянные экспозиции - Галерею временного фарфора и Галерею Петра Великого.

В новых залах Галереи Петра Великого будут представлены темы усадебной культуры и восточных влияний в русском искусстве, а также показана уникальная коллекция раннего русского фарфора. В рамках новой экспозиции Галереи современного фарфора, которая откроется в Главном штабе, выставят около 150 произведений, созданных на Императорском фарфоровом заводе

Среди крупных проектов, запланированных в Эрмитаже, выставка "К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря", которая будет представлена в Николаевском зале Зимнего дворца в июне. Экспозиция расскажет об истории поединков в России и Европе, а также эволюции разных типов оружия от античности до XIX века.

В октябре состоится открытие выставки "Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма", на которой можно будет увидеть редкие произведения буддийской скульптуры и живописи, в том числе артефакты, принадлежавшие российской царской семье.

В конце 2025 года запланировано проведение выставки "Искусство портрета. Личность и эпоха", которая продемонстрирует развитие портретного жанра на протяжении более чем четырех тыс. лет на примере портретов в скульптуре, живописи, графике, нумизматике и фотографии.

Кроме того, Эрмитаж готовит проекты, приуроченные к 250-летию со дня рождения архитектора Главного штаба Карла Росси и 550-летию скульптора Микеланджело Буонарроти.

Также запланированы две зарубежные выставки - "Неорусский стиль" и "Авангардный фарфор", рассказывающие о художественной жизни России рубежа XIX-XX веков, их планируется провести в Национальном музее Омана.

Оман Минкультуры Эрмитаж
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