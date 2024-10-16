Реставраторы оценят состояние впервые выставленной картины Брюллова "Христос во гробе"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Картина Карла Брюллова "Христос во гробе", которую впервые в России представили в Русском музее, возможно, нуждается в реставрации, сообщила журналистам в среду гендиректор учреждения Алла Манилова.

"Наверняка мы будем ее реставрировать, но наши реставраторы еще окончательный вердикт не вынесли. Мы изначально хотели показать впервые для отечественной публики, продемонстрировать это полотно, которое в нашей стране никто не видел (оно почти 100 лет отсутствовало в России) таким, каким мы его обрели", - сказала Манилова.

Заместитель гендиректора Русского музея Григорий Голдовский отметил, что специалистам предстоит как минимум "выяснить технические параметры" шедевра.

"Она (картина - ИФ) законвертована еще Брюлловым в толстенные стекла. Весит невероятно, ее несли восемь человек. И раскрывать ее мы так и не решились пока, к этому надо серьезно готовиться", - сказал Голдовский.

Картина "Христос во гробе" написана Брюлловым в 1840-е годы по заказу генерал-губернатора Финляндии, графа Николая Адлерберга для его домовой церкви. Работа выполнена в технике транспарент: такие картины пишут на тонких холстах, вставленных в оконные ниши для подсвечивания холста. Полотно попало в Европу, когда Адлерберг, уехав из России, забрал его с собой. Впоследствии, с 1935 по 2002 год, шедевр хранился в православном приходе в Брюсселе.

В марте 2003 года картину изъяли у коллекционера из Германии Александра Певзнера, который купил ее в Европе и вез в Россию на экспертизу. Он перевозил ее через границу с Финляндией в Ленинградской области, не задекларировав.

В 2016 году полотно по инициативе Русского музея включили в состав музейного фонда, после чего коллекционер через суд пытался вернуть картину. Точку поставили в 2019 году, когда Певзнеру отказал Верховный суд РФ. Ныне картина является частью собрания Русского музея.

Увидеть это и другие работы Брюллова можно будет на выставке "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения Брюллова", которая пройдет в Русском музее с 18 октября до 12 мая 2025 года. На ней будет представлено более 300 работ художника в разных жанрах и техниках, в числе которых как общеизвестные шедевры вроде "Последнего дня Помпеи", так и впервые экспонируемые в России произведения.