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В Москве археологи нашли изразцы с изображением кошек в коронах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В центре Москвы археологи нашли изразцы с изображением кошек в коронах, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Во время работ на двух археологических площадках столицы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст - около 400 лет. Оба изделия были изготовлены московскими мастерами", - говорится в сообщении.

Первый изразец нашли на Тверской улице при раскопках 2022-2023 годов. В XIV-XVII веках территория входила в состав Белого города, а в XVIII - стала частью Камер-Коллежского вала. Второй изразец с кошкой в короне нашли в 2024 году на территории Чижевского подворья на Никольской улице.

"Стало очевидно, что любовь и почтение к этим домашним питомцам в изобразительном искусстве охотно выражали и четыре века назад. Изразцы с кошкой в короне имели популярность у горожан", - отмети руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Изразцы использовали для облицовки передней стенки печей. Специалисты уже отреставрировали находки, скоро их передадут в музейный фонд.

Алексей Емельянов Москва Никольская улица Чижевского подворье Мосгорнаследие Тверская улица
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