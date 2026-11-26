Президент России призвал избежать лишних запретов и блокировок при защите от криминального ИИ

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости защитить государство, его граждан и критическую инфраструктуру от злонамеренных действий, которые могут быть совершены с помощью искусственного интеллекта, но при этом избежать блокировки развития технологий.

"В условиях роста автономности, а также появления ИИ-агентов искусственный интеллект может стать мощным орудием в руках человека как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере, в сфере безопасности (...) Он способен многократно усилить не только возможности людей, но и их ошибки или вообще злой умысел", - сказал он на конференции AI Journey Сбeрбанка .

Президент подчеркнул, что "нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан и бизнеса, но при этом не вводить избыточные запреты, не пытаться блокировать технологии".

По его словам, "уже сейчас мы видим кратный рост в мире инцидентов с применением ИИ". "Мы сейчас об этом вспоминали: октябрь 2026 года специалисты называют "черным октябрем" из-за резкого роста кибер-атак с использованием искусственного интеллекта", - сказал Путин.

Он отметил, что нужно поддерживать развитие ИИ в интересах России, "предметно заниматься вопросами кибер-безопасности". "Надо формировать необходимую систему управления технологическим развитием и, конечно же, настраивать правовое регулирование с учетом наших планов по широкому внедрению ИИ, с учетом расширения взаимодействия людей и интеллектуальных систем", - сказал президент.