В JPMorgan прогнозируют выгоду для Nvidia, Meta, Amazon и Alphabet от ИИ-модели DeepSeek

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp., капитализация которой за одну сессию рухнула примерно на $600 млрд из-за DeepSeek, в итоге выиграет от новой ИИ-модели китайской компании, полагают аналитики JPMorgan. Об их отчете пишет MarketWatch.

Банк отмечает, что усложнение вычислений, технологические инновации и рост популярности приложений должны заметно стимулировать спрос на чипы Nvidia. Среди чипмейкеров также выиграют Broadcom, Marvell Technology и Micron Technology, но из-за негативного влияния на закупки центральных процессоров для серверов проиграет Intel Corp., говорится в отчете.

Кроме того, DeepSeek положительно повлияет на Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. "Мы считаем, что интернет-экосистема в широком смысле должна выиграть от развития моделей и повышения эффективности затрат, - отмечает банк. - Снижение затрат должно привести к ускорению разработки и внедрения генеративного ИИ и, следовательно, росту потребления".

Электроэнергетические компании выиграют от инвестпрограмм операторов центров обработки данных, а для компаний из сферы технологий для здравоохранения может стать положительным фактором ускорение внедрения ИИ.

В свою очередь, Caterpillar, Cummins Inc. и Custom Truck One Source могут пострадать при задержках строительства инфраструктуры и снижении объемов потребления электроэнергии.

На торгах 27 января рыночная стоимость Nvidia рухнула на 17% на опасениях в отношении спроса на ее новейшие процессоры из-за выпуска DeepSeek модели R1, сопоставимой с разработками OpenAI, но требующей гораздо меньше аппаратных ресурсов.

DeepSeek использовала при ее создании "урезанные" из-за американских ограничений на экспорт версии чипов Nvidia для китайского рынка.