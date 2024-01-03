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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Централизованная закупка офисного ПО для госорганов приостановлена до конца года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ временно приостановило централизованную закупку Минцифры РФ офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд федеральных госорганов. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом внесены изменения в правительственное постановление (№658), запустившее в 2018 году механизм централизованных закупок российского софта Минцифры (офисное и антивирусное ПО) и Федеральным казначейством (ПО для бюджетного учета) для нужд федеральных госорганов. В частности, до конца 2024 года приостановлено действие положений, наделяющих Минцифры полномочиями по проведению таких закупок.

Ранее Минцифры, подготовившее проект этого постановления, объясняло необходимость приостановки положений о централизованной закупке офисного и антивирусного ПО рядом причин.

"Исходя из того, что с 1 января 2023 года действует предусмотренный постановлением №658 особый порядок обеспечения ФОИВ лицензиями ПО посредством осуществления централизованной закупки Минцифры России, в настоящее время сложилась ситуация, когда ФОИВ не вправе самостоятельно осуществлять закупку лицензий ПО для собственных нужд в силу требований постановления №658, в то время как Минцифры России не может осуществить закупку в связи с отсутствием в нормативных правовых актах РФ указания на источник финансирования", - отмечало министерство в пояснительной записке к тогда еще проекту правпостановления.

Дело в том, что ранее централизованная закупка софта для госорганов осуществлялась в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", и в 2019 году Минцифры заключило госконтракты на поставку необходимого ПО в размере 1,03 млрд рублей. С 2021 года мероприятие по централизованной закупке софта для госорганов исключено из нацпрограммы.

"Предусмотренные 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" бюджетные ассигнования на реализацию национальной программы "Цифровая экономика РФ" распределены в полном объеме в соответствии с ее целями и задачами, нераспределенный объем финансирования отсутствует, - говорилось в пояснительной записке. - В этой связи реализация Минцифры России предусмотренных постановлением №658 полномочий в 2023-2025 годах потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета".

В записке отмечалось также, что значительная часть ФОИВов уже начала использовать отечественное ПО, в связи с чем в дальнейшем эти госорганы могут закупать такой софт самостоятельно.

При этом указывалось, что сам механизм централизованной закупки ПО недостаточно эффективен из-за длительного процесса передачи лицензий на ПО в ФОИВы и отсутствия централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий. По оценке Минцифры, это приводит к снижению ответственности и мотивации со стороны ФОИВов за своевременное использование лицензий и, "в этой связи, сокращению сроков их полезного использования".

Также министерство отмечало, что в настоящее время отсутствует необходимость в отдельной установке (соответственно, и закупке - ИФ) антивирусного ПО. В рамках эксперимента по переводу госинформсистем в облако (проект "Гособлако" - ИФ) создан коммуникационный сервис "Автоматизированное рабочее место государственного служащего" (КС АРМ ГС).

"Благодаря защищенному подключению к КС АРМ ГС, потребность в отдельной установке антивирусного ПО на рабочие места государственных гражданских служащих ФОИВ отсутствует", - говорилось в записке.

Ранее в 2022 году правительство РФ временно уже приостановило централизованные закупки российского офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд ФОИВов. При этом накануне, в 2021 году, Минцифры предлагало не приостановить, а полностью отказаться от централизованных госзакупок российского офисного и антивирусного софта. Это предложение (было оформлено в виде проекта правительственного постановления - ИФ) министерство объясняло тем, что практика централизованных закупок такого ПО для ФОИВов привела в том числе к негативным результатам. А именно, к сокращению сроков полезного использования софта.

Практику централизованной закупки российского ПО для ведения бюджетного учета (за нее отвечает Федеральное казначейство) Минцифры предлагало сохранить без изменений.

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