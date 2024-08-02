"Ростелеком" получит 966 млн рублей на предоставление ресурсов для "Гособлака"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минцифры подписало с ПАО "Ростелеком" госконтракты на предоставление вычислительных ресурсов "Гособлака" для размещения информационных систем (ИС) госорганов.

По данным на портале госзакупок, цена одного из контрактов составляет 464,2 млн рублей, второго - 501,8 млн рублей. Срок действия контрактов - до 31 декабря 2024 года.

Контракты, в частности, предусматривают предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных; каналов связи; публичных IPv4-адресов; системного ПО; различных программно-аппаратных комплексов (ПАК), а также другого оборудования и услуг.

Государственная единая облачная платформа ("Гособлако") предназначена для размещения на ней информационных систем госорганов.

В 2019 году стартовал эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома, государственных внебюджетных фондов в "Гособлако", он действует до конца 2024 года. За период действия эксперимента была проведена апробация работы более 100 информсистем и ресурсов 40 различных министерств и ведомств.

С 1 января 2025 года "Гособлако" будет запущено в эксплуатацию. Положение, регламентирующее работу платформы, в июле подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Гособлако" станет единым комплексом для размещения и работы информационных систем и ресурсов министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, социально ориентированных некоммерческих организаций. Предполагается, что работа в "Гособлаке" позволит органам госвласти и другим организациям госсектора оптимизировать затраты, упростит межведомственное взаимодействие, что повысит эффективность оказания госуслуг.