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Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД

В настоящее время проблемы устранены

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Роскомнадзора (РКН) зафиксировали сбой в работе сервиса ГИБДД, в настоящее время он функционирует в штатном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

"1 апреля с 17:05 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса. Данные о причинах сбоя не предоставлены", - говорится в сообщении.

"По информации МВД, в настоящее время проблемы устранены. Сервис работает в штатном режиме", - добавили в РКН.

В середине дня СМИ сообщили о масштабном сбое в базе ГИБДД, из-за которого автовладельцы жаловались, что не могут получить услуги Госавтоинспекции.

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