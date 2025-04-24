Минцифры намерено регуляторными мерами обеспечить безопасность в мессенджерах без их запрета

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры России целым набором регуляторных мер намерено обеспечить безопасное использование мессенджеров, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Нам кажется, что целым набором регуляторных мер мы можем обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их в целом как класс", - сказал Шадаев на конференции "Телеком Будущего 2025" в четверг.

По его словам, стоит задача защитить пользователей, "при этом не сильно ухудшив их клиентский опыт". "Понятно, что, лишив интернета, мы бы сразу всех защитили", - пошутил Шадаев, заверив, что "таких планов нет".

"Мы пытаемся найти баланс между сохранением комфортности использования привычных сервисов для наших граждан и снижением возможности для мошенников по обману (пользователей - ИФ)", - добавил министр.

Он пояснил, что речь идёт "про целый набор косвенных факторов".

"Прежде всего, сим-карта становится главным источником угрозы. Понятно, что, если звонит мошенник через мессенджер, это риск, понятно, что идентифицировать его можно по номеру телефона, соответственно, дальше вопрос, какой номер телефона. Здесь же у нас виртуальные АТС, сим-боксы появляются как предметы отдельного регулирования", - сказал Шадаев.

В настоящее время, отметил он, большая часть звонков от мошенников идёт именно через мессенджеры.

22 апреля председатель комитета Госдумы по инфорполитике Сергей Боярский заявил, что количество виртуальных телефонных номеров, регистрируемых на одного человека, необходимо ограничить. По его словам, этот вопрос обсуждается в рамках подготовки второго пакета мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству.

В марте был принят пакет законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, который включает 30 мер, в том числе создание антифрод-платформы для координации операторов, банков и правоохранительных органов.

Ранее Шадаев сообщал, что второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.