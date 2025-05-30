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Эксперимент по борьбе госорганов, банков и операторов с мошенниками продлится 10 месяцев

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В России проведут эксперимент по оперативному взаимодействию госорганов, банков и операторов связи для борьбы с кибермошенничеством, он продлится с 4 июня по март 2026 года. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщил сайт правительства.

В пилотном проекте примут участие Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генпрокуратура, Следственный комитет, а также АО "Национальная система платежных карт", крупнейшие российские банки и операторы связи.

Цель "пилота" - создание механизма взаимодействия и налаживания обмена информацией для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий на базе государственной информационной системы противодействия нарушениям в этой сфере.

"Планируется определить категории данных, необходимых для эффективного противодействия киберпреступлениям, выработать унифицированные форматы предоставления данных о правонарушениях, достичь автоматизации оперативного взаимодействия", а также "предстоит выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые каналы связи", говорится в сообщении правительства.

В марте Минцифры анонсировало запуск пилотного проекта по взаимодействию правоохранительных и государственных органов, банков и операторов для противодействия телефонным и интернет-мошенникам.

В том же месяце Госдума приняла внесенный правительством закон о борьбе с кибермошенничеством, одной из мер которого является создание антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, которая позволит эффективнее предотвращать и пресекать телефонное и онлайн-мошенничество. Президент Владимир Путин подписал закон в апреле.

Ранее в мае глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство осенью планирует внести в ГД второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

Банк России Максут Шадаев Минцифры Роскомнадзор ФСБ Правительство НСПК
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