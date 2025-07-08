Минцифры РФ запустило программу по поиску уязвимостей в девяти госсервисах

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU -- Минцифры РФ запустило третий этап программы по поиску уязвимостей (багбаунти) инфраструктуры электронного правительства, он продлится до 20 декабря 2026 года, говорится в сообщении министерства.

В рамках третьего этапа программы багхантеры будут исследовать цифровую инфраструктуру девяти госсервисов: единый портал Госуслуг; Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА); Единая биометрическая система (ЕБС); Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); Национальная система управления данными (НСУД); Единая система нормативной справочной информации; Головной удостоверяющий центр; Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг; Система досудебного обжалования.

"Специалисты проверят только внешние элементы систем без доступа к внутренним данным. Все их действия будут контролироваться. Это обеспечит защиту систем при поиске уязвимостей", - подчеркивает Минцифры.

За найденную уязвимость багхантеры смогут получить до 1 млн рублей в зависимости от её критичности.

Как отмечает Минцифры, программа багбаунти повышает безопасность госсервисов и эффективность их защиты. В первом и втором этапах программы приняли участие свыше 26 тыс. человек.