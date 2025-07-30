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Роскомнадзор заблокировал в РФ сервис по замеру скорости интернета Speedtest

Роскомнадзор заблокировал в РФ сервис по замеру скорости интернета Speedtest
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сервис по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla в связи с выявленными угрозами безопасности Рунету, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет"", - говорится в сообщении.

"Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами", - добавили в пресс-службе.

Там сообщили, что "специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение "ПроСеть" - отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС "Андроид".

Приложение можно скачать из Rustore, добавили в РКН.

Сервис Speedtest от американской компании Ookla был запущен в 2006 году. Он дает возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. По состоянию на прошлый год с помощью него было проведено более 50 млрд тестов по всему миру.

Ранее компания Ookla привлекалась в РФ к административной ответственности в 2022 и в 2023 годах за отказ локализовать данные россиян в РФ.

Ookla Роскомнадзор Speedtest
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