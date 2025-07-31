РКН потребовал от операторов связи удалить программное обеспечение Speedtest

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил в адрес операторов связи требование об удалении программного обеспечения (ПО) для работы сервиса по проверке скорости и качества интернет-соединения Speedtest компании Ookla, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"Подведомственный Роскомнадзору Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla", - сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась копия письма "Главного радиочастотного центра", подведомственного РКН, на базе которого создан ЦМУ ССОП, с требованием к операторам об удалении программного обеспечения Speedtest Ookla. В противном случае операторов ждет административная ответственность по ст. 13.45 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования), сказано в письме.

В среду пресс-служба Роскомнадзора сообщила о блокировке Speedtest в РФ, так как собираемые сервисом данные "могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключённые к ним системы предприятий и организаций".

Сервис Speedtest от американской компании Ookla был запущен в 2006 году. Он дает возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. По состоянию на прошлый год, с помощью него было проведено более 50 млрд тестов по всему миру.

Компания Ookla привлекалась в России к административной ответственности в 2022 и в 2023 г. за отказ локализовать данные россиян в РФ.