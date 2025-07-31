Поиск

РКН потребовал от операторов связи удалить программное обеспечение Speedtest

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил в адрес операторов связи требование об удалении программного обеспечения (ПО) для работы сервиса по проверке скорости и качества интернет-соединения Speedtest компании Ookla, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"Подведомственный Роскомнадзору Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla", - сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась копия письма "Главного радиочастотного центра", подведомственного РКН, на базе которого создан ЦМУ ССОП, с требованием к операторам об удалении программного обеспечения Speedtest Ookla. В противном случае операторов ждет административная ответственность по ст. 13.45 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования), сказано в письме.

В среду пресс-служба Роскомнадзора сообщила о блокировке Speedtest в РФ, так как собираемые сервисом данные "могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключённые к ним системы предприятий и организаций".

Сервис Speedtest от американской компании Ookla был запущен в 2006 году. Он дает возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. По состоянию на прошлый год, с помощью него было проведено более 50 млрд тестов по всему миру.

Компания Ookla привлекалась в России к административной ответственности в 2022 и в 2023 г. за отказ локализовать данные россиян в РФ.

Ookla Роскомнадзор Speedtest
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов

Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов

Роскомнадзор заблокировал в РФ сервис по замеру скорости интернета Speedtest

Роскомнадзор заблокировал в РФ сервис по замеру скорости интернета Speedtest

РКН не выявил признаков DDoS-атак на сети "Столички", " Неофарм " и "Семейный доктор"

РКН не выявил признаков DDoS-атак на сети "Столички", " Неофарм " и "Семейный доктор"

В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

Аэропорт Калининграда сообщил о сбое информационных систем

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян

Глава Минцифры рассказал об оформленных на 56 человек 1,2 млн сим-карт

Дума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN

Власти Франции начали расследование в отношении соцсети X

Правительство может ограничить использование иностранных коммуникационных сервисов

Правительство может ограничить использование иностранных коммуникационных сервисов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6854 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });