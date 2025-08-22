Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не предпринимал мер по ограничению работы сервиса видеоконференций Google Meet в России, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.

В пятницу российские пользователи, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, на профильных ресурсах пожаловались на сбои в работе Google Meet.

13 августа РКН объявил о "частичном ограничении звонков" в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

В пресс-службе Минцифры сообщали, что доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp, ограниченный по решению Роскомнадзора в рамках борьбы с мошенничеством и другими преступлениями, может быть восстановлен, если они начнут исполнять требования законов РФ. В ведомстве заявили, что эти мессенджеры "не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории РФ".