Власти сохранят для ИТ-компаний льготы по налогу на прибыль и льготную ипотеку сотрудникам

Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в условиях бюджетных ограничений согласовало отмену нулевой ставки НДС на покупку российского ПО из реестра отечественного софта и повышение страховых взносов, однако льготы по налогу на прибыль для ИТ-компаний и льготная ипотека сохраняются, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Законопроект о поправках в Налоговый кодекс был внесен в Госдуму 29 сентября. Он предусматривает исключение пункта о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает для ИТ-отрасли повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15%.

"Да, в условиях существующих бюджетных ограничений подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для ИТ-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% (...) и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра", - говорится в заявлении Шадаева, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Он отметил, что правительство в существующих "сложнейших условиях" продолжает курс на поддержку ИТ-отрасли: тарифы на страховые взносы для ИТ-компаний будут в два раза ниже, чем для предприятий в других отраслях экономики, будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.

Вместе с тем, Шадаев рассчитывает на сохранение спроса бизнеса на российское ПО, несмотря на сокращение объема льгот для ИТ-отрасли.

"Несмотря на отмену льгот по НДС для покупки российских программных продуктов, в условиях ужесточения регуляторики по КИИ и введения запретов на использование зарубежных продуктов, рассчитываю, что нам удастся и дальше поддержать рост спроса в корпоративном сегменте на отечественные решения", - говорится в заявлении главы Минцифры РФ.

"Понимаю, что решение по уменьшению объёма льгот стало для многих неожиданным. Вам придётся оперативно пересматривать и корректировать свои продуктовые планы развития, гибко адаптировать их под новые условия. Уверен, что накопленный за эти годы запас прочности позволит нам всем сохранить амбиции и необходимый драйв. Отрасль твердо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот и продолжать двигаться уверенно вперёд", - заключил министр.

Минцифры РФ Максут Шадаев
