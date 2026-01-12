Поиск

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) отразили более 1 тыс. хакерских атак на защищаемые ими ресурсы, самая долгая из них длилась без малого четыре дня, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В декабре 2025 года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1 043 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, топливно-энергетического, транспортного секторов, химической промышленности и операторов связи. Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Германии, Франции, Бразилии, Индонезии", - сказано в сообщении.

По данным РКН, "основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО".

Максимальная мощность DDoS-атаки за этот период достигла 482,95 Гбит/с, скорость - 42,53 млн пакетов в секунду (п/с); самая долгая атака длилась 3 дня 23 часа 51 минуту, сказано в сообщении.

Кроме того, в прошлом месяце были "заблокированы 13 034 фишинговых ресурса и 333 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение", а также "выявили и устранили 737 нарушений маршрутизации трафика со стороны 198 организаций".

По состоянию на конец октября под защитой Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА) находилось 1,4 тыс. организаций, более чем 10,2 тыс. ресурсов. Тогда же сообщалось, что система с начала года отразила более 18,5 тыс. DDoS-атак.

