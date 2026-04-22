В РКН разъяснили, что отзыв у оператора связи лицензий на отдельные услуги не означает прекращение его деятельности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Отзыв у оператора связи лицензий на отдельные виды услуг не означает прекращения его деятельности, чаще всего отзываются лицензии на виды услуг, которые не оказываются, сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора.

"Ежегодно в соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 39 федерального закона "О связи" прекращается действие лицензий операторов связи, не подавших отчет о своей деятельности. В основном это касается лицензий на отдельные виды услуг связи, которые не оказываются оператором. Деятельность самого оператора связи при этом продолжается без ограничений в соответствии с лицензиями на иные виды услуг связи", - сказали в пресс-службе.

В среду издание "Кабельщик" со ссылкой на опубликованный РКН перечень, что ведомство аннулировало почти 2 тыс. лицензий операторов связи по всей стране за отсутствие обязательной отчетности и недостоверные данные, в частности, в Москве и Московской области (286 лицензий), в Санкт-Петербурге и Ленобласти (42), в Краснодарском крае (33), Иркутской (16) и Свердловской областях (13).

В РКН обратили внимание, что "лицензиаты не обязаны предоставлять отчёты по лицензиям, по которым они еще не оказывают услуги связи и дата начала оказания услуг связи по лицензиям не наступила".

"В текущем году прекращено 1967 лицензий у 1025 операторов связи. Всего в настоящее время в РФ действует 20 564 лицензии у 6 980 лицензиатов", - уточнили в ведомстве.

"При необходимости оказания услуг связи компании вправе обратиться за получением новой лицензии", - подчеркнули в пресс-службе РКН.