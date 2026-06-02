ФСБ сообщила о введении санкций против чиновников, у которых взламывали смартфоны

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские чиновники, чьи телефоны оказались заражены шпионским ПО для прослушки, позднее вносятся в санкционные списки Евросоюза и США, заявил сотрудник ФСБ на видео, распространенном спецслужбой.

"Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза", - сказал он.

По словам оперативного сотрудника, сейчас устанавливаются исполнители шпионской операции, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно говорить, что "это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями".

ФСБ 2 июня сообщила о раскрытии операции иностранных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения, используемого, в частности, для прослушивания, на технику российских высокопоставленных чиновников.

По данным спецслужбы, вредоносное ПО используется "для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации".

