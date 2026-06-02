Поиск

Alphabet разместит акции на $80 млрд

Alphabet разместит акции на $80 млрд
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., в которую входит Google, планирует привлечь $80 млрд от размещения акций в рамках плана по финансированию инвестиций в вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос со стороны клиентов, сообщила компания.

В число инвесторов войдет Berkshire Hathaway, которая в рамках частного размещения приобретет акции Alphabet на $10 млрд. Инвестиционная компания заплатит по $351,81 за каждую бумагу класса "А" (общая сумма - $5 млрд) и по $348,2 за каждую бумагу класса "С" (в целом еще на $5 млрд).

Различные виды акций Alphabet на $30 млрд будут размещены по подписке с помощью банков. Кроме того, акции классов "А" и "С" на $40 млрд будут постепенно продаваться на открытом рынке, начиная, как ожидается, с третьего квартала 2026 года.

Alphabet намерена использовать полученные средства "на общие корпоративные цели, включая капитальные затраты на масштабирование ИИ-инфраструктуры и глобальных вычислительных мощностей", говорится в сообщении.

Alphabet ранее заявляла, что планирует капзатраты в этом году в размере $180-190 млрд. Для финансирования расходов она уже выпустила облигации, номинированные в евро, фунтах стерлингов, иенах, канадских долларах и швейцарских франках.

"Ожидается, что инвестиции в 2027 году будут существенно выше, чем в 2026 году", - отмечается в сообщении компании.

За последние три месяца капитализация Alphabet увеличилась на 24% (до $4,5 трлн), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 19%.

Alphabet Berkshire Hathaway Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс биткойна опускался ниже $70 тыс. впервые за два месяца

Alphabet разместит акции на $80 млрд

 Alphabet разместит акции на $80 млрд

РЖД в 2026 году не будут начислять дивиденды по "префам"

Brent подешевела до $94,24 за баррель

Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

Генпрокуратура подала еще один антикоррупционный иск к основателю "Русагро"

"Роснефть" в I кв. добыла 45,2 млн т нефти и 21,8 млрд куб. м газа

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I кв. составила 115 млрд рублей

Депозиты включены в указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

 Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2436 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов