Alphabet разместит акции на $80 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., в которую входит Google, планирует привлечь $80 млрд от размещения акций в рамках плана по финансированию инвестиций в вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос со стороны клиентов, сообщила компания.

В число инвесторов войдет Berkshire Hathaway, которая в рамках частного размещения приобретет акции Alphabet на $10 млрд. Инвестиционная компания заплатит по $351,81 за каждую бумагу класса "А" (общая сумма - $5 млрд) и по $348,2 за каждую бумагу класса "С" (в целом еще на $5 млрд).

Различные виды акций Alphabet на $30 млрд будут размещены по подписке с помощью банков. Кроме того, акции классов "А" и "С" на $40 млрд будут постепенно продаваться на открытом рынке, начиная, как ожидается, с третьего квартала 2026 года.

Alphabet намерена использовать полученные средства "на общие корпоративные цели, включая капитальные затраты на масштабирование ИИ-инфраструктуры и глобальных вычислительных мощностей", говорится в сообщении.

Alphabet ранее заявляла, что планирует капзатраты в этом году в размере $180-190 млрд. Для финансирования расходов она уже выпустила облигации, номинированные в евро, фунтах стерлингов, иенах, канадских долларах и швейцарских франках.

"Ожидается, что инвестиции в 2027 году будут существенно выше, чем в 2026 году", - отмечается в сообщении компании.

За последние три месяца капитализация Alphabet увеличилась на 24% (до $4,5 трлн), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 19%.