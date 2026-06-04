Глава Минцифры пообещал решить ситуацию с удалением Max из App Store

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал решить ситуацию с удалением мессенджера Max из App Store.

"Будем решать", - ответил Шадаев на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ПМЭФ-2026 в среду.

"С ним все будет хорошо", - заверил министр.

Ранее он говорил, что компания Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причины. И этим решением ограничила доступ более 20 млн российских пользователей IPhone и IPad к сервисам мессенджера.

3 июня пресс-служба мессенджера сообщила, что приложение Max оказалось недоступно в магазине приложений AppStore, команда национального мессенджера запросила разъяснения у Apple Inc. В связи с исключением из магазина приложений уведомления о сообщениях и звонках на устройства Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера рекомендует периодически проверять приложение, а также не удалять его с устройства на iOs, так как поставить вновь его не получится.