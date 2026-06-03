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Приложение мессенджера Max исчезло из App Store

Приложение мессенджера Max исчезло из App Store
Фото: Юлия Майорова/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Приложение Max оказалось недоступно в магазине приложений App Store, команда национального мессенджера запросила разъяснения у Apple.

"Max подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в App Store. Команда Max направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы", - сообщили в пресс-службе нацмессенджера.

Там отметили, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме.

В пресс-службе добавили, что не данный момент Max можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте мессенджера.

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