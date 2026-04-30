Поиск

Киберполиция предотвратила хищение порядка 600 млн руб. у россиян с начала года

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Полицейским удалось предотвратить кибермошенничества почти на 600 млн рублей у 2,5 тыс. россиян в текущем году, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"В 2026 году в ходе реализуемых мероприятий сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из регионов предотвратили мошеннические преступления в отношении более чем 2,5 тысяч граждан. Сумма предотвращённого ущерба составила порядка 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержано 97 курьеров, причастных к транспортировке похищенных средств.

МВД России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

