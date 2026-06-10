Поиск

Roblox разблокировали в России

Roblox разблокировали в России
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ сообщило о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе Roblox в связи с тем, что компания полностью выполнила требования российского законодательства.

"Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Пресс-служба объявила, что "ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры".

"Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента", - отметили в Минцифры.

Накануне пресс-служба ведомства сообщила, что министерство вместе с Роскомнадзором (РКН) обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений с Roblox в связи с получением от руководства корпорации гарантий соблюдения платформой законодательства РФ.

Roblox был заблокирован в РФ 3 декабря 2025 года. В конце декабря 2025 года пресс-служба РКН сообщила, что компания обратилась в Роскомнадзор и выразила готовность к поэтапному приведению своей работы в соответствие с законодательством РФ.

Roblox - запущенная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. По данным компании на III кв. 2025 года, её ежедневная активная аудитория составляет более 150 млн пользователей по всему миру.

Разработчик - компания Roblox Corporation - в марте 2021 года разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.

Roblox Минцифры РФ Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Roblox разблокировали в России

 Roblox разблокировали в России

Пользователей соцсетей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут

 Пользователей соцсетей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут

Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ

 Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ

Anthropic призвала к глобальной паузе в развитии ИИ

 Anthropic призвала к глобальной паузе в развитии ИИ

В список крупнейших цифровых платформ могут попасть полтора десятка ресурсов

 В список крупнейших цифровых платформ могут попасть полтора десятка ресурсов

В BI.ZONE сообщили о незаметном взломе хакерами 20% российских компаний

 В BI.ZONE сообщили о незаметном взломе хакерами 20% российских компаний

"Страховой дом ВСК" оценил ущерб от прошлогодней кибератаки в 900 млн рублей

 "Страховой дом ВСК" оценил ущерб от прошлогодней кибератаки в 900 млн рублей

Глава Минцифры пообещал решить ситуацию с удалением Max из App Store

Глава Минцифры заявил, что Мах исключили из App Store без объяснения причин

 Глава Минцифры заявил, что Мах исключили из App Store без объяснения причин

Уведомления от Max на устройства Apple приходить не будут из-за его удаления из App Store

 Уведомления от Max на устройства Apple приходить не будут из-за его удаления из App Store
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2577 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9841 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов