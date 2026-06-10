Roblox разблокировали в России

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ сообщило о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе Roblox в связи с тем, что компания полностью выполнила требования российского законодательства.

"Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Пресс-служба объявила, что "ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры".

"Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента", - отметили в Минцифры.

Накануне пресс-служба ведомства сообщила, что министерство вместе с Роскомнадзором (РКН) обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений с Roblox в связи с получением от руководства корпорации гарантий соблюдения платформой законодательства РФ.

Roblox был заблокирован в РФ 3 декабря 2025 года. В конце декабря 2025 года пресс-служба РКН сообщила, что компания обратилась в Роскомнадзор и выразила готовность к поэтапному приведению своей работы в соответствие с законодательством РФ.

Roblox - запущенная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. По данным компании на III кв. 2025 года, её ежедневная активная аудитория составляет более 150 млн пользователей по всему миру.

Разработчик - компания Roblox Corporation - в марте 2021 года разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.