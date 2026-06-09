Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ вместе с Роскомнадзором (РКН) обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу популярной среди детей игровой платформы Roblox в связи с получением гарантий соблюдения сервисом российского законодательства.

"В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минцифры заявили, что "в начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы".

Roblox была заблокирована в РФ 3 декабря 2025 года. В конце декабря того же года пресс-служба РКН сообщила, что Roblox обратилась в Роскомнадзор и выразила готовность к поэтапному приведению своей работы в соответствие с законодательством РФ.

В сообщении отмечается, что "Минцифры России поддерживает работу на российском рынке глобальных цифровых платформ, соблюдающих требования российского законодательства".

"Министерство и Роскомнадзор ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена из-за систематических нарушений действующего законодательства", - отметили в Минцифры.

В ведомстве заявили, что в ходе диалога Roblox Corporation "признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны".

"На практике это приводило к распространению на платформе пропаганды суицидального поведения, потребления наркотиков, а также материалов, направленных на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия", - констатировали в Минцифры.

"В результате состоявшихся консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей", - добавили в министерстве.

По информации Минцифры, "уже в июне этого года компания Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select)".

"Корпорация также подтвердила свои обязательства бороться с появлением на платформе и дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей", - отметили в пресс-службе ведомства.

6 июня в ходе IT-завтрака на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что введение возрастной идентификации на онлайн-платформах является вопросом "ближайшей повестки" министерства. Он отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению, "по пути жестких ограничений".

Шадаев добавил, что министерство, в частности, изучает опыт Roblox по введению возрастной идентификации.

Roblox - разработанная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. По данным компании на III кв. этого года, её ежедневная активная аудитория составляет более 150 млн пользователей по всему миру.

Разработчик - компания Roblox Corporation - в марте 2021 года разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.