Apple за год планирует выпустить не менее пяти новых моделей iPhone

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc. планирует выпустить как минимум пять новых моделей iPhone до середины 2027 года, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По их данным, компания будет наращивать объем производства складных смартфонов, стремясь занять более значительную долю на рынке в условиях общеотраслевого дефицита комплектующих. Apple поручила поставщикам подготовиться к производству около 10 млн складных iPhone в этом году, что выше ранее прогнозировавшихся 7-8 млн.

Apple уже обеспечила себя компонентами примерно для 80 млн новых моделей смартфонов, которые будут выпущены до конца 2026 года. Общий объем производства в 2026 году, как ожидается, превысит 220 млн единиц.

Масштабы и покупательная способность Apple в сфере закупок чипов памяти и компонентов остаются значительно выше, чем у большинства конкурентов, даже несмотря на то, что дефицит распространился по всей отрасли. Это позволило американской компании лучше справляться с ситуацией, чем китайским конкурентам, таким как Xiaomi, Oppo и Vivo, которые сократили производственные планы на этот год до менее чем 100 млн единиц, сообщает Nikkei Asia.

"По сравнению с переговорной силой Apple китайские производители смартфонов находятся в более слабом положении с точки зрения получения дополнительных поставок чипов памяти, - заявил руководитель одного из поставщиков Apple и Xiaomi. - Это дает Apple хороший стимул выпустить iPhone весной и занять более значительную долю рынка".

Глобальный дефицит чипов памяти вызван резким повышением спросом со стороны центров обработки данных, занимающихся искусственным интеллектом, что привело к повсеместному росту цен на них.

Котировки акций Apple выросли на 4,8% на торгах в четверг. Капитализация компании с начала года увеличилась на 13,5% (до $4,5 трлн), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 11,2%.