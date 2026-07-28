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Одобрены новые сценарии по борьбе с кибермошенничеством в рамках ГИС "Антифрод"

Одобрены новые сценарии по борьбе с кибермошенничеством в рамках ГИС "Антифрод"
Фото: South_agency/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством на своем первом заседании согласовал новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям, которые будут применяться в рамках государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод", созданной в рамках первого пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Мошенники постоянно меняют свои схемы и быстро адаптируются к новым условиям. Это значит, что наша система противодействия должна работать на опережение. Для этого мы запустили оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, представители бизнеса. Наша цель - объединить усилия для противодействия онлайн-преступникам", - сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении аппарата вице-премьера.

Такие сценарии, как те, что были согласованы на первом заседании, позволят пресечь использование сим-карт, банковских карт и важных учётных записей мошенниками. "Например, если оператор передает в систему "Антифрод" сигнал, что сим-картой завладел злоумышленник, дистанционное банковское обслуживание по номеру приостанавливается на 24 часа. Таким образом, мошенник, завладевший сим-картой, не сможет использовать её для авторизации в банковских приложениях, перевода средств или оформления кредитов", - говорится в сообщении.

На заседании также был утвержден состав рабочей группы при оперштабе, которая займется подготовкой проектов решений, в которую вошли представители госорганов и бизнеса, в том числе банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов и соцсетей.

Как отметили в аппарате, "учреждение оперштаба - одна из системных инициатив правительства, направленная на противодействие кибермошенникам". Там напомнили, что по итогам реализуемых правительством мер за первые шесть месяцев 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на треть.

ГИС "Антифрод" создана в рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством и запущена в марте 2026 года. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.

Банк России Дмитрий Григоренко Антифрод
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