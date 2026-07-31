Аpple увеличила квартальную чистую прибыль и выручку хуже прогнозов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc. увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2026 финансового года на 27%, выручку - на 16%.

Показатели чистой прибыли в расчете на акцию и выручки были рекордными для третьего финквартала. Однако прогноз Apple на текущий квартал предполагает замедление темпов роста продаж, что в компании объясняют, в частности, проблемами в цепочках поставок.

За квартал, который завершился 27 июня, чистая прибыль компании составила $29,79 млрд против $23,43 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,02 с $1,57.

Квартальная выручка Apple увеличилась до $109,42 млрд против $94,04 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $1,89 на акцию при выручке в $109,04 млрд.

Доходы от реализации iPhone в отчетном квартале увеличились на 22% и достигли $54,25 млрд (консенсус-прогноз опрошенных LSEG экспертов - $53,86 млрд), iPad - снизились на 6%, до $6,19 млрд (прогноз - $6,92 млрд). Продажи компьютеров Mac выросли на 29%, до $10,35 млрд (прогноз - $8,74 млрд), носимых устройств и аксессуаров - на 6,5%, до $7,88 млрд (прогноз - $7,82 млрд).

Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 12%, до $30,74 млрд (прогноз - $31,22 млрд).

Продажи Apple в Китае (включая Гонконг и Тайвань) выросли на 22%, в Северной и Южной Америке - на 11%, в Европе - на 22%, в Японии - на 13%.

По прогнозу компании, в четвертом финквартале ее выручка увеличится на 9-11%. Аналитики в среднем ожидают ее роста на 12%.

Совет директоров Apple одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,27 на акцию.

С начала 2026 года капитализация Apple выросла на 22,7%.