МВД выявило 24 тыс. фактов использования Telegram для дистанционных хищений

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МВД РФ зарегистрировало свыше 24 тыс. фактов использования мошенниками мессенджера Telegram при совершении дистанционных хищений, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ведомства.

Правонарушения были зафиксированы с начала этого года, говорится в сообщении.

По данным управления, мессенджер "активно используется при подготовке и совершении таких видов преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных, анонимная рассылка заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма".

"Администрация мессенджера продолжает отказываться от удаления каналов, чатов и ботов, используемых для проведения на территории России диверсий, террористических актов и массовых убийств", - подчеркнули в полиции.

Ранее в среду в ФСБ заявили, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.