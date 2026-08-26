Поиск

Бесплатный курс по ИИ для учителей стартует в РФ в сентябре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-курс повышения квалификации для учителей по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) на уроках планируется запустить в сентябре, сообщает в среду пресс-служба Минцифры РФ.

"Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу "Искусственный интеллект в работе учителя", разработанную "Яндексом", смогут пройти более 250 тыс. человек. Запись откроется на "Госуслугах" в сентябре", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями - от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами.

"Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Там сообщили, что "математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы - визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка - разрабатывать интерактивные задания".

Заявление на участие в программе обучения можно будет подать на "Госуслугах", для чего потребуется учётная запись учителя. Обучение будет проходить онлайн, его продолжительность составляет 36 часов. Успешно сдавшие итоговое тестирование учителя получат удостоверение о повышении квалификации.

В пресс-службе Минпросвещения РФ в свою очередь отметили, что программу повышения квалификации смогут пройти почти четверть от общего числа школьных учителей в стране.

"Ключевой принцип внедрения ИИ в образовательный процесс - сохранение ведущей роли учителя. Технологии служат вспомогательным ресурсом, который позволяет экономить время на рутинных задачах и делать уроки более интерактивными", - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Обучение организуют Минпросвещения, Минцифры РФ и Государственный университет просвещения, уточнили в пресс-службе.

Минцифры РФ Минпросвещения РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

 Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

Курс биткойна за неделю вырос на 23% до максимумов с середины мая

В Петербурге для аренды самокатов тестируют авторизацию через "Госуслуги"

 В Петербурге для аренды самокатов тестируют авторизацию через "Госуслуги"

РКН за полтора года получил почти 150 тыс. жалоб на нарушения в сфере персональных данных

"Яндекс Пэй" стал недоступен для скачивания в AppStore

 "Яндекс Пэй" стал недоступен для скачивания в AppStore

Минцифры предложило привязывать сим-карты к M2M-устройствам для защиты от мошенничества

 Минцифры предложило привязывать сим-карты к M2M-устройствам для защиты от мошенничества

Минцифры РФ не планирует ограничивать доступ детей к соцсетям

 Минцифры РФ не планирует ограничивать доступ детей к соцсетям

Путин подписал закон о регулировании криптовалют в РФ

Аpple увеличила квартальную чистую прибыль и выручку хуже прогнозов

МВД выявило 24 тыс. фактов использования Telegram для дистанционных хищений
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11381 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3573 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов