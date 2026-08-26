Бесплатный курс по ИИ для учителей стартует в РФ в сентябре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-курс повышения квалификации для учителей по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) на уроках планируется запустить в сентябре, сообщает в среду пресс-служба Минцифры РФ.

"Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу "Искусственный интеллект в работе учителя", разработанную "Яндексом", смогут пройти более 250 тыс. человек. Запись откроется на "Госуслугах" в сентябре", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями - от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами.

"Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Там сообщили, что "математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы - визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка - разрабатывать интерактивные задания".

Заявление на участие в программе обучения можно будет подать на "Госуслугах", для чего потребуется учётная запись учителя. Обучение будет проходить онлайн, его продолжительность составляет 36 часов. Успешно сдавшие итоговое тестирование учителя получат удостоверение о повышении квалификации.

В пресс-службе Минпросвещения РФ в свою очередь отметили, что программу повышения квалификации смогут пройти почти четверть от общего числа школьных учителей в стране.

"Ключевой принцип внедрения ИИ в образовательный процесс - сохранение ведущей роли учителя. Технологии служат вспомогательным ресурсом, который позволяет экономить время на рутинных задачах и делать уроки более интерактивными", - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Обучение организуют Минпросвещения, Минцифры РФ и Государственный университет просвещения, уточнили в пресс-службе.