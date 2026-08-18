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В Петербурге для аренды самокатов тестируют авторизацию через "Госуслуги"

В Петербурге для аренды самокатов тестируют авторизацию через "Госуслуги"
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге начали тестировать систему верификации пользователей сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

"Петербург стал одним из первых городов России, где подтверждение личности пользователей теперь возможно через портал "Госуслуги". Авторизация доступна в сервисе "Самокаты Яндекс Go". Ранее, 23 июля текущего года, возможность подтверждения возраста в мессенджере Max запустила компания "Юрент", - говорится в сообщении.

Авторизация через государственные цифровые сервисы и MaxID позволит ограничить доступ к аренде для системных нарушителей, чьи действия создают реальную угрозу для пешеходов, отмечают в комитете.

"Когда мы идентифицируемся с вами через "Госуслуги", мы распознаемся системой как уникальный гражданин РФ. Это означает, что любое нарушение будет в дальнейшем при внедрении автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на самокате выливаться в стандартный штраф, приходящий через портал "Госуслуги" и подлежащий оплате", - прокомментировала зампредседателя комитета по транспорту Александра Бахмутская.

Пользователям не придется подтверждать свою личность при каждой поездке - процедура выполняется один раз, не требует повторного прохождения и может быть выполнена заранее, до начала аренды.

В 2026 году в городе работают операторы кикшеринга Whoosh, "Яндекс" и "МТС Юрент". Всего в 2026 году они вывели на улицы Петербурга около 40 тысяч электросамокатов.

Госуслуги Петербург Яндекс Go Юрент Whoosh Александр Бахмутская Max
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