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Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября
Фото: "Интерфакс"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ министерства, которым запрещается использование мобильных телефонов на уроках; учитель сможет удалять из класса учеников, нарушивших дисциплину.

"Приказом 316 от 8 мая регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. (...) Приказ зарегистрирован в Минюсте, он утвердил порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках", - сказал Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании.

Приказ также нормативно устанавливает право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2027 года.

"Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать общеобразовательную программу (...), не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, иных экстренных случаев", - говорится в документе.

По словам министра, подготовлены также методические рекомендации по оценке поведения школьников.

Минюст Сергей Кравцов Минпросвещения
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