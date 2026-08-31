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Операторы "большой четверки" построят сети 5G на текущих LTE-частотах и получат полосы 4,63-4,99 Ггц

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила крупнейшим мобильным операторам ("МТС", "Мегафон", "Вымпелком" и Т2) разворачивать сети 5G с использованием уже имеющихся у них радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), а также установленных на сетях до 1 сентября 2026 года зарубежных базовых станций.

Как говорится в сообщении Минцифры РФ, это позволит быстро развернуть сети пятого поколения в стране.

Кроме того, ГКРЧ приняла решение о выделении каждому из операторов "большой четверки" полос радиочастот по 90 МГц в диапазоне 4,63-4,99 ГГц без проведения аукционов.

"Выделение полос в новом диапазоне 4,63-4,99 ГГц позволит операторам разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы", - отмечает министерство.

С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции 5G, который должен завершиться к концу 2031 года.

Сети связи пятого поколения, которые будут создаваться на условиях технейтральности (то есть на действующих LTE-частотах) должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время.

Сети 5G, построенные в диапазоне 4,63-4,99 ГГц, запустят в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет.

"5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Помимо прочего, развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования", - отмечает Минцифры.

Минцифры
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