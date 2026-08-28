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Суд в США признал незаконным отнесение властями Anthropic к ненадежным поставщикам

По оценке суда, это решение было принято из желания публично наказать компанию за критику администрации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Федеральный суд в Калифорнии поддержал Anthropic в ее иске против администрации президента США Дональда Трампа, посчитав, что правительство нарушило права ИИ-компании, включив ее в список ненадежных поставщиков.

Окружной судья Рита Лин решила, что власти США допустили ошибку, поспешно присвоив Anthropic такой статус. Правительство не привело доказательств того, что компания представляет угрозу национальной безопасности, но прибегло к "незаконным мерам" в ответ на публичную критику со стороны Anthropic способов использования ее технологий военными, говорится в решении суда.

"Заявления и действия ответчиков в тот период подтверждают, что принятые решения были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим за проявленную "дерзость" в критике правительства", - отмечается в постановлении Лин.

Судья обязала правительство отозвать все рекомендации, распоряжения, сообщения и инструкции о внесении Anthropic в список ненадежных поставщиков.

Anthropic разошлась во мнениях с американскими властями по вопросу о том, как ее технологии могут использоваться военными. Компания отказалась идти на уступки Пентагону, потребовавшему отмены всех ограничений на использование ее технологий.

В конце февраля президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство прекращает работать с Anthropic и вносит ее в разряд поставщиков, представляющих "риск для американских цепочек безопасности". Вслед за этим Пентагон официально включил стартап в список ненадежных поставщиков.

В Anthropic посчитали, что, приняв такое решение, власти США вышли за пределы своих законных полномочий, и подали в суд.

Решение суда благоприятно для компании, которая готовится к IPO. Однако ее конфликт с администрацией Трампа остается фактором риска, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее юристы правительства заявили, что Пентагон полностью прекратит использование моделей Anthropic к 30 сентября. Они имеют возможность оспорить решение Лин.

Дональд Трамп Пентагон США Anthropic Рита Лин
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