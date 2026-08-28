Google поменяет принципы ранжирования сайтов в поисковой выдаче в Европе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Google меняет принципы ранжирования веб-сайтов в результатах поиска в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), сообщила компания.

Эти меры призваны урегулировать претензии антимонопольных властей, которые могут обернуться крупным штрафом.

В 2024 году Google ввел в действие политику, предусматривающую полное или частичное скрытие сайта в поисковой выдаче в случае выявления несоответствия его элементов антиспам-политике компании.

Google предпринял такой шаг для улучшения качества поиска и недопущения публикации стороннего контента на доверенном сайте с целью эксплуатации его хорошей репутации для улучшения позиций в результатах поиска.

Еврокомиссия в ноябре 2025 года заявила, что поисковик Google понижает в выдаче сайты новостных организаций и других издателей при наличии на них контента от коммерческих партнеров. ЕК открыла расследование по вопросу возможного нарушения закона о цифровых рынках (DMA), который предусматривает штрафы в размере до 10% годовой глобальной выручки, а в случае повторных нарушений - и до 20%.

Google заявил, что меняет порядок применения "репутационной" политики в ЕЭЗ, куда входят все 27 стран Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. С 30 августа принятые против сайтов меры не будут влиять на поисковую выдачу для пользователей в ЕЭЗ, хотя со временем страницы с нарушениями могут быть ранжированы независимо от остальной части сайта, на котором они находятся.

В Еврокомиссии заявили, что приветствуют изменения в политике, которая, по их мнению, несправедливо ограничивала коммерческие сайты только из-за публикации стороннего контента, пишет The Wall Street Journal. Комиссия будет следить за применением новой политики на предмет соответствия DMA, добавил представитель регулятора.