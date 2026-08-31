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Еврокомиссия ужесточает регулирование ChatGPT, Reddit и Roblox

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) ужесточает регулирование американских ChatGPT, Reddit и Roblox.

Регулятор признал чат-бота ChatGPT разработки OpenAI очень крупной поисковой системой (Very Large Online Search Engine, VLOSE), а интернет-форум Reddit и игровую платформу Roblox - очень крупными онлайн-платформами (Very Large Online Platforms, VLOP) в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), говорится в пресс-релизе ЕК.

Среднемесячное число пользователей каждого из трех сервисов в Евросоюзе составляет не менее 45 млн, что соответствует определениям VLOSE и VLOP.

"Новый статус означает, что ChatGPT, Reddit и Roblox теперь будут подвергаться повышенному уровню внимания и ответственности в Европейском союзе, что соответствует их большому влиянию на наших граждан и общество", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

У сервисов есть четыре месяца (т.е. время до конца текущего года) на исполнение дополнительных обязанностей в рамках DSA, предусмотренных для VLOSE и VLOP, включая оценку и снижение системных рисков в областях распространения нелегального контента и негативного влияния на несовершеннолетних, физическое и психическое здоровье пользователей, основные права человека, избирательные процессы и общественную безопасность.

ЕК получит полномочия на оценку функций этих сервисов и в некоторых случаях - сопутствующих систем. Регулятор будет вправе осуществлять надзор за соблюдением сервисами DSA вместе с властями тех юрисдикций, где они зарегистрированы (ChatGPT и Reddit - в Ирландии, Roblox - в Нидерландах).

Roblox, Reddit и ChatGPT уже несут общие обязанности соответственно для онлайн-платформ и поисковых систем в рамках DSA.

Акции Roblox дешевеют на 0,7% в ходе предварительных торгов в понедельник, Reddit - дорожают на 0,1%.

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