Мединский считает невозможным запретить использование ИИ в написании книг

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Технологии искусственного интеллекта (ИИ) являются колоссальным вызовом, в том числе в литературе, но запретить их использование в написании книг невозможно, необходимо конкурировать, заявил председатель - первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский.

"По последним опросам ВЦИОМ, 52% россиян регулярно читают книги. Эту цифру я полагаю оптимистичной, потому что у всех своя регулярность. Надо, чтобы хотя бы половина россиян читали книги каждую неделю. Тогда это будет серьезно. В эпоху искусственного интеллекта все разделятся на две категории: те, кто управляет искусственным интеллектом и те, кем управляет искусственный интеллект. Люди, которые не читают книг, автоматически попадают в категорию управляемых искусственным интеллектом. Если это их устраивает, то это их выбор", - сказал Мединский в среду журналистам после торжественной церемонии открытия 39-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ-2026).

По его мнению, ограничить использование ИИ в написании книг невозможно, нужно конкурировать.

"Делать лучше, других вариантов нет. Пока ИИ пишет, слава богу, намного хуже, чем настоящие авторы. (...) ИИ - это колоссальный вызов. Только конкурировать. По-другому никак. Запретить это нельзя", - сказал помощник президента, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что с 1 сентября вступил в силу принятый по инициативе СПР федеральный закон "согласно которому в учреждениях культуры могут открываться книжные магазины с символической арендной платой, начиная от 1 рубля".

"Это открывает двери для создания большого количества частных книжных магазинов на свободных площадях в учреждениях культуры, будь то библиотеки, театральные или концертные организации. Потому что книжный магазин - это не бизнес, это тоже своего рода учреждение культуры. И чем больше у людей будет возможностей соприкоснуться с живой книгой, тем больше надежды, что мы не станем рабами искусственного интеллекта", - сказал глава СПР.

Российско-китайские литературные связи

Помощник президента отметил, что на ММКЯ-2026 в течение нескольких дней её работы "все звёзды современной российской литературы будут выступать с лекциями, проводить встречи с читателями".

"Также в этом году у нас приехала самая большая делегация из Китая - около ста человек. Планируется, что через год мы поедем в Китай, будем гостем книжной ярмарки. (...) Китай - это в первую очередь колоссальная читательская аудитория, а Россия это колоссальная литература. В Китае тоже огромная литература, она просто пока ещё чуть меньше у нас известна. Это огромный взаимный рынок, так что, я думаю, здесь большие перспективы", - сказал он.

В свою очередь директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев сообщил, что подписанное соглашение с КНР о расширении сотрудничества в области переводов сможет укрепить культурные связи двух стран.

"Мы договорились с китайскими коллегами и партнёрами о том, что со стороны российского государства и китайского государства мы будем спонсировать переводы произведений современных авторов, как китайских - на русский язык, так и русских - на китайский для того, чтобы расширить линейку переводов, чтобы наши народы лучше понимали друг друга через литературу", - сказал Григорьев.

Он добавил, что посетители ММКЯ-2026 смогут увидеть также новинки издательств, которые специально готовились к осеннему сезону. "Традиционно российские издатели готовятся к осеннему сезону и за лето набирают сил, чтобы к сентябрю выпустить новые книги. (...) Эти новинки, которые подготовлены издательствами, сегодня представлены городу и миру", - сказал Григорьев. Он отметил, что гости ярмарки смогут встретиться на ее площадках с писателями вживую, в том числе и теми, кто будет представлять свои произведения, и "немножко соприкоснуться с творческой лабораторией ведущих авторов".

ММКЯ-2026 проходит в Гостином дворе в центре Москвы со 2 по 6 сентября при поддержке Минцифры РФ, департамента СМИ и рекламы правительства Москвы и Российского книжного союза.