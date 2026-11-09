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Google расширяет линейку чипов для ИИ-разработок

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Google расширяет линейку чипов для ИИ-разработок, укрепляя позиции на рынке объемом в сотни миллиардов долларов, где доминирует Nvidia Corp., сообщает Bloomberg.

Компания готовится представить две новые модификации своих тензорных процессоров (TPU) - специализированных кастомных чипов, предназначенных для обучения ИИ-моделей и поддержания их работы.

Новые чипы позволят выполнять вычисления с повышенной защитой конфиденциальных данных, а также обеспечат ИИ-моделям доступ к более широкому кругу информации при обработке запросов. В целом они ориентированы на потребности отрасли, которая все активнее переходит к использованию ИИ-агентов и сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности.

В последнее время Google ускоряет разработку процессоров. Ранее компания выпускала новый ИИ-чип раз в два года, однако в этом году представила сразу два. Новинки, о которых она объявит в понедельник, станут дополнительными модификациями этих процессоров, отмечает агентство.

С начала 2026 года капитализация Alphabet снизилась на 9%.

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