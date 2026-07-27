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Nvidia может предоставить OpenAI фингарантию на $250 млрд для доступа к ИИ-мощностям в США

Nvidia может предоставить OpenAI фингарантию на $250 млрд для доступа к ИИ-мощностям в США
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Nvidia Corp. обсуждает возможность предоставления финансовой гарантии OpenAI, которая поможет ИИ-компании получить доступ к вычислительным мощностям центра обработки данных (ЦОД) SoftBank Group в США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Проект SoftBank в штате Огайо предполагает строительство ЦОД мощностью 10 ГВт. Его стоимость с учетом расходов на чипы, как ожидается, превысит $500 млрд. Первую фазу проекта планируется завершить в 2028 году.

Nvidia может предоставить разработчику ChatGPT финансовую гарантию на сумму до $250 млрд, отмечают источники.

Наличие гарантий со стороны Nvidia позволят SoftBank привлечь средства для строительства ЦОД на более выгодных условиях, чем это было бы, если бы OpenAI не имела такой поддержки, пишет газета.

Проект SoftBank был согласован в рамках торговой сделки Вашингтона и Токио, и министр финансов Говард Латник участвует в принятии решения о том, кто займется электроснабжением масштабного дата-центра.

По словам источников, OpenAI ведет переговоры с SoftBank об аренде мощностей планируемого дата-центра в течение нескольких недель. Среди других претендентов на эти мощности - Anthropic, Microsoft Corp. и Google (принадлежит Alphabet Inc.).

ИИ-компании стремятся обеспечить себе доступ к чипам и электроэнергии, необходимым для поддержки работы их моделей. Поэтому мегапроекты, пользующиеся государственной поддержкой или имеющие гарантированное энергоснабжение, являются особо привлекательными.

Nvidia также обсуждает возможность финансирования закупки чипов для разработчика ChatGPT на $350 млрд, сообщают источники.

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