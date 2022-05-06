Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Власти РФ запустили программу бесплатных поездок в такси для ветеранов ВОВ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минцифры России вместе с властями российских регионов и перевозчиками такси в пятницу запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны, которая будет действовать до конца текущего года.

"Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. руб. на человека"- говорится в сообщении Минцифры.

Программа запущена по инициативе организационного комитета "Наша Победа".

В пятницу, 6 мая, услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России. "К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тыс. ветеранов",- сообщили в министерстве. Обратиться за услугой смогут инвалиды, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы войны, а также лица, работавшие в те годы на ПВО.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ сообщил о замедлении работы сервисов своей платежной системы

Суд в Москве арестовал имущество ООО "Гугл" на 0,5 млрд рублей по иску НТВ

РКН объяснил блокировку сайта "Новой газеты. Европа" фейками о спецоперации

Заочный сервис: что может затормозить перевод госуслуг в формат 24/7

Заочный сервис: что может затормозить перевод госуслуг в формат 24/7

В России предложили сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание

В России предложили сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание

Twitter оштрафован на 3 млн руб. за отказ удалять публикации свастик

Google оштрафован на 3 млн руб. за неудаление с YouTube клипа Моргенштерна

Google оштрафован на 3 млн руб. за неудаление с YouTube клипа Моргенштерна

VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценения доли в "Aliexpress Россия"

VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценения доли в "Aliexpress Россия"

ЕК предупредила Twitter, что Маску не следует смягчать правила модерации контента

"Яндекс" заявил, что не планирует разделить российский и международный бизнес

"Яндекс" заявил, что не планирует разделить российский и международный бизнес
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });