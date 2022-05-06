Власти РФ запустили программу бесплатных поездок в такси для ветеранов ВОВ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минцифры России вместе с властями российских регионов и перевозчиками такси в пятницу запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны, которая будет действовать до конца текущего года.



"Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. руб. на человека"- говорится в сообщении Минцифры.



Программа запущена по инициативе организационного комитета "Наша Победа".



В пятницу, 6 мая, услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России. "К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тыс. ветеранов",- сообщили в министерстве. Обратиться за услугой смогут инвалиды, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы войны, а также лица, работавшие в те годы на ПВО.